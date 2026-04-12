巨人の井上温大投手（２４）は１２日のヤクルト戦（東京ドーム）に先発。６回１１０球を投げて８安打２失点と粘投も、打線の援護に恵まれないままマウンドを降りた。１回、２回は得点圏にランナーを出しながらも要所を締めて、主導権は渡さなかった。しかし３回に連打を許し、一死二、三塁のピンチから一ゴロ間に先制の１点を献上。さらに０―１で迎えた５回二死二、三塁、岩田の内野安打の間に１点を失った。降板後、井上