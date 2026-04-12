ABEMAオリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が12日に配信された。『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○ゆうちゃみも称賛『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。『30時間限界突破フェス』のテーマである“限界突破”と“お笑い”を掛け合わせ、36時間不眠状態の芸人たちが本気のお笑いに挑むという前代未聞の検証企