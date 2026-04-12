中日は１２日の阪神戦（バンテリン）に０―３で敗れて今季３度目の３連敗。借金は今季最多の８となり、首位・阪神とのゲーム差は７・５に広がった。中日先発・高橋宏斗投手（２３）は４回まで阪神打線を２安打無失点に抑えていたが５回につかまった。二死一、二塁から中野に左中間へ適時二塁打を浴びて先制点を献上。続く森下には中前２点適時打を許し０―３。「無駄な四球が絡みリズムの悪いピッチングになってしまいました