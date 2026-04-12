日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55〜、毎週日曜7:30〜)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が11日に放送され、SNSでは「メンバーのアイドルとしての技やホスポタリティが垣間見えて素敵だった」など多くの声が寄せられた。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンこの企画は、毎週、メンバーのうち誰かが話題の場所・話題のコトを取材するため全国を飛び回るバラエティ企画。今回は「スタディーJAPAN」の2年目突