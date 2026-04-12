◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）広島は逆転負けで３連敗となり、今季初の借金２となった。先発の床田が７回２死からルーキーの宮下にプロ初本塁打となるソロ。１点差に迫られ、続く蝦名に右中間への二塁打を浴びた。球数は６５球だったが、ベンチは継投を選択。救援した森浦が勝又に同点二塁打を許すと、さらに代打・度会に勝ち越し２ランを浴びた。床田は３回までパーフェクトと完璧な立ち上がり。