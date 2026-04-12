突如現れたオークス候補の走りに、ＳＮＳ上が沸いている。４月１２日の阪神９Ｒ・忘れな草賞（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、芝２０００メートル＝１４頭立て）は、単勝７番人気のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が豪快に追い込んで勝利を飾った。大外１４番枠からスタートを五分に決めると、道中は焦らず最後方でじっくり待機。直線は外から進出し、最後は流す余裕も見せながら、２