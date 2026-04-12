指名漏れからサムスン入りの宮路悠良、初ホールド後の言葉が話題日本のNPBを経験せず、韓国プロ野球に挑戦している26歳の“態度”に、韓国のメディアから驚きの声が上がっている。今季サムスンに加入した宮路悠良投手が初ホールドを記録した直後に、反省の言葉を並べたのを「なぜ？」と不思議がった。10日に本拠地・テグで行われたNC戦で、宮路は4-2とリードした7回1死一塁でマウンドに上がった。先頭打者に安打を許し、続く打