富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。13位で出た岩井明愛（Honda）は、1イーグル、3バーディー、1ボギーの68で回って通算8アンダーとし、2位で終えた。昨季から米女子ツアーを主戦場にしながら一時帰国し、地元開催の大会に出場。優勝は逃したが、1番パー5で技ありイーグルを決めるな