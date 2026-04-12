◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）広島・床田寛樹投手は７回途中で悔しい交代となった。２死からルーキーの宮下にプロ初本塁打となるソロ。１点差に迫られると、続く蝦名に右中間への二塁打を浴びて、６５球でマウンドを降りた。森浦大輔投手が救援したが、勝又に左翼線に落とされ、同点二塁打。さらに代打・度会への初球、右越えの勝ち越し２ランを浴びた。床田は３回までパーフェクトと完璧な立ち上がり