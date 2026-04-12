シンガー・ソングライターのリンゴ・スターが、85歳を迎えた今もなお「ロックンロール界で最高のダンサー」であると豪語した。元ザ・ビートルズのリンゴに衰える気配はなく、4月24日には新たなカントリー・アルバム「Long Long Road」のリリースを控え、オール・スター・バンドとのツアーも予定している。 【写真】遺伝子スゴすぎ！ ザ・ビートルズの