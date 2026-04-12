タレントの加護亜依（38）が12日までに、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。「サクランタン2026」と書き出した加護。アイドル時代を彷彿とさせるフリルとミニスカのキュートなコーデを披露した。「ありがとうございました」と感謝。「すごーーく綺麗でしたぁ！」と添えた。ファンからは「かごちゃんめっちゃ可愛かったぁぁああ」「最高の時間をありがとう」「小学生の頃から大好きだった加護ちゃんにやっと会