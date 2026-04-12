◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年4月12日東京D）ヤクルトの池山隆寛監督の大胆な継投策が的中した。先発の高梨裕稔は7回1死まで完全投球。ここで中山に中前打されたが、後続を打ち取り、快投を続けていた。ただ、2―0の8回のマウンドに送ったのは、この日に出場選手登録されたばかりのドラフト4位ルーキーの増居翔太（トヨタ自動車）だった。これがプロ初登板となった左腕は、先頭のキャベッジを空振り三振に仕留