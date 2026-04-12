中日戦で完封勝利を挙げた阪神・高橋＝バンテリンドーム阪神が今季初の4連勝。高橋は丁寧にコースを突いて5安打に抑え、今季2度目の完封勝利。打線は0―0の五回に中野、森下の連続適時打で3点を奪った。中日は3度目の3連敗で、高橋宏は5回3失点で2敗目を喫した。