◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日マリンメッセ福岡）格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。第5試合で16年リオ五輪柔道女子52キロ級の銅メダリストであるナターシャ・クジュティナ（ロシア）が元RIZIN女子スーパーアトム級王者の浜崎朱加（フリー）に1R腕十字固めで一本勝ちを飾った。柔道銅メダリストがインパクトを残した。1Rから有利に試合を進めて