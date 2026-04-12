「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神競馬場）ＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務める俳優の見上愛が表彰式にプレゼンターとして登場し、優勝した松山弘平騎手に記念のメダルを贈呈した。ＮＨＫの朝ドラ「風、薫る」で、主人公の一ノ瀬りん役を務める美女の登場にウイナーズサークル周辺は騒然。桜花賞にちなみ、薄いピンク色のドレスに身を包んだ見上。ひと目見たさに、熱心にスマホを構えたファンからは「お人形さんみ