1953年製造？世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、胴体上部が大きく膨らんだ異形のルックスが特徴の4発プロペラ貨物機「スーパーグッピー」がフロリダへと向かったと投稿しました。この機体は、そのユニークすぎる形状から、とある航空評論家に「もっとも醜い航空機」とも評されたこともある機体で、公式SNSでは多くの反響が寄せられています。【写真】えっ…これ