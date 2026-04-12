子犬が突然死してしまう原因 1.低血糖 子犬が突然死してしまう原因には、低血糖があります。 低血糖による突然死は、子犬に非常に多い傾向にあります。とくに小型犬である場合では、体内にエネルギーを蓄えておくための力が弱く、空腹である時間が長くなると、低血糖になりやすいです。 また、ストレスによって食欲が低下してしまったとき、体調不良で十分な栄養を摂ることができなかったとき、急激に血糖値