オリオンツアーは、「JAL直前割キャンペーン」を4月9日午前11時から30日午後11時半まで開催する。5月1日から6月30日出発分までの、東京/羽田・名古屋/中部・大阪/伊丹・大阪/関西・福岡〜沖縄/那覇線と東京/羽田〜大阪/伊丹・大阪/関西・広島・徳島線のJAL利用ツアーが対象となる。さらに1人3,000円割引クーポンも利用できる。東京/羽田発の一例では、那覇2日間（那覇市内ホテル選択可、2名1室利用）が22,300円から、大阪2日間（大