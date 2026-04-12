思うような打撃が出来ず、悔し気な表情を浮かべる村上(C)Getty Imagesルーキーが壁にぶつかった。開幕から好調を維持しきてきた村上宗隆（ホワイトソックス）のペースがトーンダウンしている。現地時間4月11日に行われた敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場したが、3打数無安打1四球2三振。本塁打も4月4日のブルージェイズ戦で飛び出した一発を最後に出ていない。【動画】打った瞬間に確信本拠地熱狂の大谷翔平の