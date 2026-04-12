「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）１番人気のスターアニスが直線で力強く抜け出して後続に２馬身半差をつけて完勝。昨年の阪神ジュベナイルフィリーズに続きＧ１・２勝目を挙げた。２着に５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。４着アイニードユー、５着アランカールまでがオークス（５月２４日、東京）の優先出走権を獲得した。２番人気のドリームコアは９着、３番人気のリリージョワはスタ