「巨人−ヤクルト」（１２日、東京ドーム）先発マウンドに上がったヤクルト・高梨裕稔投手が七回１死まで“パーフェクト”投球を披露した。立ち上がりから直球が走り、変化球もさえた。ゴロを打たせて相手打線を封じる巧みな投球術も見せ、凡打の山を築いた。２−０の七回は１死後、中山に中前打を打たれてこの日、初めて走者を許した。巨人の本拠地は大歓声に包まれた。右腕は白い歯を何度も見せ、苦笑いを浮かべた。そ