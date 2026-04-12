俳優の檀れい（５４）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のスペシャルステージに登壇した。淡い色合いで、フリルがポイントとなったワンピースで登壇。華やかすぎるオーラに観客からは「おお〜」とどよめきが起きた。トークでは日常の過ごし方について、「どんなに朝が早い撮影であっても、毎日忙しい舞台であっても、自分の時間をつくるようにしています」と明かした。ルーティンとして「私は