女優・杏（39）が12日、都内で「杏のパリ細うで繁盛記」「杏のとことこパリ子連れ旅」刊行記念のトークセッションを行った。自身9年ぶりのエッセーは2作同時刊行となった。フランス・パリと日本の二拠点で生活し、さらに子育てもしながらの執筆。「何かの合間にはできないし、1人きりでないと。子供たちが寝たよる遅くに。何故か台所で書くことが多かったですね」と振り返った。自らの体験をつづるが、「私のこの行動が正解だから