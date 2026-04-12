【モデルプレス＝2026/04/12】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが4月11日、自身のInstagramを更新。サッカースタジアムでのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「スタイル良すぎる」美脚スラリのミニスカコーデ◆渡辺リサ、美脚輝くサッカー観戦スタイル渡辺は「勝ち試合。撮る場所は絶対違う」とつづり、J1チームであるサンフレッチェ広島の観戦写真を投稿。グレーの