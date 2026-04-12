ガールズグループaespaのカリナが、自身の誕生日を祝ってくれたファンに向けて特別な感謝を伝えた。4月11日、カリナはSNSを通じて「デビュー以来、最高の誕生日プレゼントです」という言葉とともに、グラビアのビハインドカットを数枚公開した。写真の中の彼女は、華やかな刺繍のステージ衣装にロングブーツを合わせ、唯一無二の洗練された美しさを放っている。【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ(写真=カリナ Ins