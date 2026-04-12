◆パ・リーグ西武２―１ロッテ（ベルーナドーム）＝延長１０回サヨナラ勝ち＝西武は延長１０回に来日１年目の林安可外野手が右翼席に今季１号サヨナラ弾を放った。西武は９回裏に追いつき、延長１０回１死で、林安可がロッテのロングから劇弾。ベルーナドームを熱狂の渦に巻き込み、２カード連続勝ち越しに成功した。林安可は２０年に３２本塁打、９９打点の成績を残して新人王を獲得。２４年の「プレミア１２」には台湾代