◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）シーズン開幕戦となる第１戦の決勝が、岡山国際サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスは３６号車のａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）が制した。＊＊＊絶対王者の貫禄を示した。４連覇を目指すａｕトムスが、圧巻の走りで初陣を飾った。ポールポジション獲得を逃し、３８号車の「キーパーセルモＧＲスー