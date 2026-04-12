◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０阪神（１２日・バンテリンドーム）中日は、今季２度目の完封負けで、３連敗。借金は今季ワーストの８に膨らんだ。今季初めて、新助っ人のサノーを３番に据え、ボスラーを５番において、打線をテコ入れ。だが、阪神・高橋を前に、４回まで４安打と序盤からチャンスを作ったが、一度も三塁を踏めなかった。打線がつながらず、最後まで、攻略の糸口を見いだせなかった。今季初勝利をかけて先発