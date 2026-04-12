◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）東京Ｖが敵地で浦和と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、埼玉スタジアムで初勝利を挙げた。１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から埼玉スタジアムでは１―１、０―２で勝利がなく、それ以前も３戦３敗。同地での初勝利と、０２年第２ステージ以来の敵地での浦和戦勝利を目指す中、前半は相手に押し込まれる展開が続くも、０