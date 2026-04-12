◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和１―１東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）浦和は１―１で迎えたＰＫ戦で１−３と敗れ、５連敗となった。ＰＫ戦では１番手のＭＦ渡辺凌磨、２番手のＭＦサビオ、４番手の照内利和が失敗。今季のＰＫ戦は３連敗となった。試合は後半１分、スルーパスに抜け出したＦＷ肥田野蓮治が左足で決めて先制。大卒ルーキーＦＷの今季４ゴール目で先手を取ったが、後半２９分にＤＦ根本健太の