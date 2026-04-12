◇パ・リーグオリックス0―4楽天（2026年4月12日楽天モバイル）オリックスは3月27日の楽天戦（京セラドーム）以来、今季2度目の完封負け。2カードぶりの負け越しで勝率5割に逆戻りした。先発のジェリーが6回1失点で試合を作ったが、攻撃陣は楽天の先発・滝中以下投手陣の前に沈黙。5回2死から森友が二塁打で出たが、紅林が左飛に倒れた。0―1の8回から3番手で登板した古田島が炎上。無死一塁から辰巳に左中間への2ラン