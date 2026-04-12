お笑いコンビ「ペナルティ」のヒデ（55）が12日、自身のインスタグラムを更新。新幹線での“隠し撮り”ショットを公開した。「眠中の田中さんとても可愛い」とつづり、後ろの座席で寝ているお笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹の“隠し撮り”ショットを披露した。「同い年の先輩これからも宜しくお願い致します」とつづった。この投稿に、ファンからは「一瞬柴田さんかと思いました」「楽しそうに田中さんの寝顔を撮る