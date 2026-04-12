◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンＤ）阪神の高橋遥人投手（30）が今季2度目の完封勝利で2勝目を挙げた。序盤から中日打線を圧倒し、5回まで4安打無失点の快投。10奪三振で最後まで投げ抜いた。打席でも3回の第1打席に11球の粘りを見せ、5回1死一塁でも犠打を決めて先制点につなげる貢献。中日・高橋宏斗との“高橋対決”にも投打で完勝した。打線は5回に中野の先制適時打、森下の2点適時打で中日・高