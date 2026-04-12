◇セ・リーグ中日０ー３阪神（2026年4月12日バンテリンドーム）中日が今季3度目の3連敗を喫し、借金は今季ワーストを更新する8に膨らんだ。先発・郄橋宏は初回を3者凡退で立ち上がり、2回から4回までの3イニングも走者を背負いながらも要所を締めた。だが5回に先頭の7番・前川に右前打を許すと、2死一、二塁から中野に適時二塁打を浴びて先制点を献上。なおも2死二、三塁で続く森下に中前2点打を打たれ、一挙3点