高市政権で初の自民党大会が行われ、結党70年での新たな構想には、憲法改正は「死活的に求められている」と明記されました。【映像】自民党大会の様子澤井尚子リポ「衆院選での圧勝の勢いをそのまま、会場は熱気に包まれています」高市総理「本日は立党70年を迎えた私たち自民党の第93回党大会を盛大に挙行することができました。総裁として喜びに堪えません」高市総理は「衆院選で国論を二分する政策をやり抜くよう背中を押し