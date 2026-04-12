忙しい毎日でも、無理なくセルフケアを取り入れたい方に注目の新アイテムが登場♡ピップとルシアンのコラボによる「LUXE」シリーズは、磁気の力でコリにアプローチしながら、美しさと快適さも両立したインナーです。2026年4月21日（火）より発売される本シリーズは、日常に自然に取り入れられるのが魅力。着るだけ・はくだけで叶う新しいケア習慣をチェックしてみて♪ 着るだけで整うLUXEインナ&#1