◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3−0中日(12日、バンテリンドーム)3連勝中と好調の首位阪神。先発の郄橋遥人投手はツーシーム、ストレート、スライダー中心の投球で、中日打線を無失点に抑える好投。一方の打線は5回に援護。中日先発の郄橋宏斗投手から先頭打者7番前川右京選手がヒットで出塁。その後、9番郄橋遥人投手の送りバント、1番近本光司選手の四球で2アウト1、2塁のチャンス。2番中野拓夢選手の先制タイム