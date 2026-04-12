◇明治安田J1百年構想リーグ第10節浦和1―1（PK1―3）東京V（2026年4月12日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で2試合が行われ、浦和はホームで東京Vに1―1のPK戦の末に1―3で敗れ、5連敗となった。後半1分にFW肥田野が先制弾。MFサヴィオのスルーパスに反応して最終ラインの裏に抜け出すと、左足でゴール左隅に流し込んだ。今季は大卒ルーキーながら開幕スタメンに抜てきされ、チーム最多4得点を記録。後