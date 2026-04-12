◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3−0中日(12日、バンテリンドーム)このカード連敗を喫している中日。先発の郄橋宏斗投手はピンチをしのぎながら4回まで無失点。しかし5回、阪神打線に捕まります。先頭打者7番前川右京選手にヒットを許すと、その後送りバントと四球もあり2アウト1、2塁のピンチ。ここから2番中野拓夢選手に先制タイムリー2ベース。3番森下翔太選手に2点タイムリーヒットを浴び3失点。リードを追いかける苦しい展