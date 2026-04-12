ロシアのプーチン大統領が表明したウクライナでの32時間の停戦期間が始まりました。しかし、この間にも両国はそれぞれドローン攻撃を受けたと主張しています。【映像】攻撃を受けたウクライナ・ロシア各州の様子プーチン大統領はロシア正教会の復活祭にあわせてモスクワ時間の11日午後4時からの32時間、戦闘を停止すると表明し、ウクライナのゼレンスキー大統領も応じる考えを示しました。こうした中、AP通信は11日、ウクラ