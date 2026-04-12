第86回桜花賞を制したスターアニス（左）＝阪神競馬場第86回桜花賞（12日・阪神11R1600メートル芝18頭、G1）3歳牝馬3冠レースの第1戦は、1番人気のスターアニス（松山弘平騎乗）が1分31秒5で制した。昨年12月の阪神ジュベナイルフィリーズに続くG1で2勝目を挙げ、1着賞金1億4千万円を獲得。このレースで松山騎手は2勝目、高野友和調教師は初勝利。スターアニスは中団でためた脚を最後の直線で発揮し、5番人気のギャラボーグに2