高市首相（自民党総裁）は１２日、東京都内で開かれた党大会で憲法改正について、「立党から７０年、時は来た。改正の発議について何とか目処が立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と語り、早期の国会発議に意欲を示した。憲法改正の国会発議には衆参両院で総議員の３分の２以上の賛成が必要で、自民は衆院で単独で３分の２を占める。ただ、参院では連立を組む日本維新の会を加えても過半数に届かない状況だ。今国