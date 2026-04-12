◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）対するヤクルトの先発・高梨裕稔投手の前に6回まで無安打に抑えられていた巨人打線。7回に待望のチーム初ヒットが生まれました。放ったのは、この日24歳の誕生日を迎えた中山礼都選手。スタメン起用されており、2点ビハインドで迎えた7回1アウトの場面で第3打席を迎えます。ここでは2球で追い込まれるも3球のボールを見送りフルカウント。迎えた6球目のスライダーをとら