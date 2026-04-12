天下分け目は関ケ原ではなかった―。国際日本文化研究センター（京都市西京区）の笠谷和比古名誉教授（76）が、関ケ原の戦いから大坂夏の陣までの天下を論じた新刊「論争大坂の陣」を刊行した。関ケ原の勝利後、徳川家康は豊臣秀頼と共存を図ったが、死後の不安からか討伐に転じる。方広寺（京都市東山区）の鐘銘問題を機に、夏の陣の激戦に至る経緯を明らかにした。【写真】新刊「論争大坂の陣」を出した笠谷名誉教授家康