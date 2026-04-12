約222万円！マツダは2026年1月30日、小型商用バンの「ファミリアバン」を一部改良し、同日より発売しました。今回の改良では、先進安全装備の拡充や実用性の向上が図られています。「ファミリア」と聞いて、昭和の熱狂を思い出すファンも多いでしょう。【画像】超カッコいい！ これがマツダ“新型”「“4WD”ファミリア」です！ 画像で見る（40枚）1980年に登場した5代目ファミリア（BD型）は、鮮やかなレッドのボディカラーと