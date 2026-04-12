ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の番組関連動画の総再生数が、放送初日にして3000万回を突破（※）した。 （関連：【画像あり】ABEMA『30時間限界突破フェス』タイムテーブル） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から翌12日夜10時まで、3チャンネル同時進行でノンストップ放送される大型特別番組。ABEMA史上初となる地上波テレビ朝日とのサイマル放送を実施し、合計20拠点で同