今月２３日にリニューアルオープンする呉市の大和ミュージアムで、12日、子ども向けのプレオープンイベントが行われました。 大和ミュージアムは設備の更新や施設の魅力向上を目的に約１年間かけて改装工事を行いました。 今回のリニューアルで展示品は約３００点増え、３階には資料に直接触れたり体験したりできる展示室が新たに設けられています。 訪れた人は 「飛行機や船など、当