＜東建ホームメイトカップ最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了。2打差の3位タイから出た石坂友宏が4バーディ・1ボギーの「68」でラウンド。トータル9アンダーで並んだ稲森佑貴とのプレーオフを制して、うれしいツアー初優勝を遂げた。【写真】うれしい初優勝で勝者の儀式プレーオフ1ホール目は互いにパー。2ホール目はボギーの稲森に対して、パ