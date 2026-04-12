アルビレックス新潟は12日、明治安田Ｊ2Ｊ3百年構想リーグの第10節アウェイで高知と対戦しました。 前半4分、相手の左サイドを崩したアルビはシマブクからのクロスに、フリーの奥村が頭で合わせ先制します。 しかしその後、前半32分と35分にコーナーキックから立て続けに2点を失ったアルビ。 逆転負けを喫し、勝ち点を得ることはできませんでした。 アルビの次の試合は今月18日、ホームで今治と