◇第86回桜花賞（2026年4月12日阪神芝1600メートル）阪神マイルに3歳牝馬が集う最も華やかなG1「桜花賞」は1番人気のスターアニスが制し、阪神JFに続く2つ目のG1制覇を飾った。2着には5番人気のギャラボーグ、3着には12番人気のジッピーチューンが入った。馬単は（15）（5）は2280円、3連単は（15）（5）（11）は8万2710円だった。▼桜花賞1939年にイギリスの「1000ギニー」を範として、「中山4歳牝馬特別」として創設